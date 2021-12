„Begegnungszonen“ auf Sylt : Sind die roten und gelben Punkte sinnvoll? Die Meinungen sind gespalten

Der Verkehrsversuch sorgt für Kritik. Verkehrsteilnehmer sind teilweise ratlos. Grünen-Politiker Roland Klockenhoff appelliert, dem Projekt eine Chance zu geben. Warum lesen Sie hier.

Sylt | Am Montag, 6. Dezember, riecht es nach Farbe an der Kreuzung Friedrichstraße/Maybachstraße: Ein Malerteam bessert die roten und gelben Punkte auf dem Boden nach, obwohl diese erst vor wenigen Wochen aufgetragen wurden. Sie sind Kernstück des Westerländer Verkehrsversuchs der „Begegnungszonen“ (wir berichteten), die außerdem auch an den Kreuzu...

