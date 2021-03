Sturmtief Klaus : Befürchtetes Unwetter-Chaos bleibt auf Sylt bislang aus

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagmorgen eine Unwetterwarnung für Norddeutschland rausgegeben. Auf Sylt blieb es tagsüber relativ ruhig.

Sylt | Sturmtief "Klaus" hat am Donnerstag Norddeutschland einen pustigen, aber weniger chaotischen Tag beschert als befürchtet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Morgen eine Unwetterwarnung für Schleswig-Holstein und Niedersachsen heraus: Demnach könne es bis Donnerstagabend an der Nordseeküste orkanartige Böen bis 115 km/h aus Südwest bis West geben. ...

