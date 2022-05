Beach Polo World Cup auf Sylt : An Pfingsten messen sich erfahrene Spieler und Newcomer in Hörnum

Der Countdown läuft: Der Julius Bär Beach Polo World Cup Sylt geht Anfang Juni in die nächste Runde. Jetzt haben die Aufbauarbeiten am Strand von Hörnum begonnen.

Sylt/Hörnum | Sechs internationale Teams aus vier Nationen á zwei Spieler werden am 4. und 5. Juni um die begehrte Julius-Bär-Trophäe spielen, teilt die Schneider Event GmbH mit. Während am Samstag die Vorrundenspiele in zwei Gruppen nach dem Prinzip „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen werden und sich so die Paarungen für den Finalsonntag ergeben, geht es am Pfingstson...

