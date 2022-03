Aktion auf Sylt : Beach-Clean-Up: Großreinemachen am Strand an der Sylter Westküste

Der Surf Club Sylt ruft alle Insulaner und Gäste auf, gemeinsam die Strände von Plastik, Ölkanistern, Tauen, Fischernetzen, Autoreifen und Co. zu reinigen.

Sylt | Am Sonntag, 20. März, veranstaltet der Surf Club Sylt (SCS) den 12. Beach-Clean-Up entlang der Sylter Westküste. In Kooperation mit der Surfrider Foundation ruft der Verein alle Insulaner und Gäste dazu auf, gemeinsam die Strände von Plastik, Ölkanistern, Tauen, Fischernetzen, Autoreifen und Co. zu reinigen. Weiterlesen: Sylter kämpfen gegen Plasti...

