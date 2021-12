Westerland auf Sylt : Baugenehmigung für Skatepark erteilt: Häckel berichtet in Gemeindevertretung

Nach rund 18 Monaten liegt nun endlich die Baugenehmigung für den Skatepark am Sylt-Stadium vor. Das ist auch Thema in der Gemeindevertretung, die heutigen Dienstagabend um 19 Uhr im Congress Centrum Sylt stattfindet.

Westerland | „Sehr geehrter Herr Bürgermeister Häckel, auf Ihren Antrag vom 21.04.2020 wird (...) nach § 73 der Landesbauordnung (LBO) die Genehmigung erteilt, auf dem genannten Grundstück das in den (...) Bauvorlagen dargestellte und beschriebene Bauvorhaben auszuführen“: So beginnt ein Schreiben des Kreises Nordfriesland an den Bürgermeister, das im Ratsinformat...

