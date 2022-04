Clubs, Bars und Partys 2022 : „Heute Abend schon was vor?“ – Hier kannst Du zu Ostern auf Sylt feiern gehen

An den Ostertagen 2022 gibt es auf Sylt einige Orte zum Feiern. Wir haben die Party-Spots auf der Insel für euch gesammelt.

Sylt | Feiern in Außenbars oder Westerland? Diese Clubs und Bars auf Sylt haben am langen Oster-Wochenende 2022 einiges zu bieten. Weiterlesen: Übersicht: Das sind die Veranstaltungs-Highlights auf Sylt im April 2022 – mit Ostern „Club Rotes Kliff“ in Kampen Vor wenigen Tagen hatte Scooter-Frontman H. P. Baxxter die Party-Saison im „Club Rotes Kliff...

