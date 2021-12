Anreise in Weihnachtsferien : So geht es entspannt in den Sylt-Urlaub zu Weihnachten und Silvester 2021

Die Weihnachtsferien und Feiertage stehen bevor. Die Buchungslage auf Sylt ist auf Vor-Corona-Niveau, die Auto- und Fernzüge sowie die Syltfähre erwarten mehr Reisende. So kommen Sie dennoch entspannt auf die Insel.

Sylt | In wenigen Tagen ist wieder Weihnachten, die Schulferien starten in diesen Tagen deutschlandweit und trotz Corona fahren viele über die Festtage in den Sylt-Urlaub. Hohe Nachfrage beim Blauen Autozug, die sich gut verteilt „Wir verzeichnen eine hohe Nachfrage, die sich bisher noch gut über die Tage verteilt und nicht annähernd so ist, wie in der...

