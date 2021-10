Vandalismus in Wenningstedt : Unbekannter auf Sylt wirft Gullydeckel auf Autos und besprüht sie mit Farbe

Nachdem er in der Nacht zum Donnerstag gleich mehrere Fahrzeuge teils heftig demoliert hat, sucht die Sylter Kriminalpolizei jetzt nach dem unbekannten Täter.

Wenningstedt | Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag gleich neun Fahrzeuge in Wenningstedt teils schwer demoliert. Zunächst hatte er, vermutlich zwischen 2 und 2:45 Uhr, einen Gullydeckel auf einen in der Strandstraße parkenden Kleinwagen geworfen, wie Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg, am Freitag mitteilte. Zudem habe der Täter ode...

