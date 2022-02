Nach Sturmtief „Nadia“ : Bagger räumen auf Sylt die Strandübergänge und die Promenade frei

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h fegte der Sturm am Wochenende über Sylt und sorgte unter anderem für Sandverwehungen. Diese wurden nun weggeräumt. Derweil warnt die Unwetterzentrale erneut vor schweren Sturmböen.

Sylt | Nachdem Sturmtief „Nadia“ am Wochenende mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h über Sylt fegte, heißt es nun: aufräumen. Massenweise Sand ist auf und an der Strandpromenade zusammengeweht, ganze Strandaufgänge wurden verschüttet. Einige Bagger waren zum Beispiel am Brandenburger Strand in Westerland im Einsatz, um den Sand wieder gleichmäßig zu...

