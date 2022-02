Arbeitskräftemangel : Ausgerechnet auf Sylt: Mitarbeiter verdienen weniger als auf dem Festland

„Früher wollte jeder auf Sylt arbeiten, aber das hat nachgelassen“, sagt Sandra Fogel, Leiterin der Arbeitsagentur in Westerland. Das hat mehrere Gründe und führt zu einem massiven Mangel an Arbeitskräften.

Sylt | Egal ob Mitarbeiter für Küche und Service in Restaurants, Strandkorbvermietungen oder in der Physiotherapie: Die Stellenanzeigen für Service- und Fachkräfte in Gastronomie, Hotellerie und Tourismus explodieren, Sylter Betriebe suchen händeringend vor Beginn der Frühjahrssaison und den jetzt umfassenden Lockerungen in der Pandemie nach Mitarbeitern – a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.