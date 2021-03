Sylt im Lockdown : Endlich wieder Klamotten kaufen: Shopping-Fieber in der Westerländer Fußgängerzone

Mit so vielen Kunden hätten Geschäftsleute in der Westerländer Innenstadt am Montag gar nicht gerechnet.

Westerland | Wenige Stunden, nachdem die Geschäfte wieder öffnen durften, hat sich Verena Mann in der Parfümerie Schuback eingedeckt: „Es war auch schön, auf Sylt die Natur zu genießen, aber es ist wirklich wichtig für die Geschäfte und die Kunden, dass es jetzt wieder losgeht", ist die Zweitwohnungsbesitzerin überzeugt. Das sieht Katja Braun, Teamleiterin in der...

