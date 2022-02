Sturmtief „Zeynep“ auf Sylt : Auch am Strand in Westerland hat das Orkantief genagt: Eine Bilderstrecke

Mit gewaltigen Winden ist Sturmtief „Zeynep“ Samstagnacht über Sylt hinweggezogen. Obwohl größere Einsätze ausblieben, hat der Sturm Spuren hinterlassen. Auch am Hauptstrand in Westerland.

Westerland | Nicht nur in Kampen, auch in Westerland haben die Orkanböen und das Wasser von Samstagnacht Schäden am Strand hinterlassen. Eine Bilderstrecke von Eindrücken direkt vom Westerländer Hauptstrand. ...

