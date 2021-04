Impfstart in den Hausarztpraxen : Sylter Praxen haben am Mittwoch mit Corona-Impfungen begonnen

Seit Dienstag dürfen Hausärzte in Schleswig-Holstein gegen Corona impfen. Auf Sylt ging es am Mittwoch los.

Sylt | Ab sofort können sich Menschen auf Sylt bei ihrem Hausarzt impfen lassen. Der Impfstoff dazu ist auf der Insel eingetroffen. Durch die exponierte Lage Sylts kamen die Dosen mit dem Impfstoff jedoch erst am Dienstagabend auf der Insel an. Dadurch konnten die Ärzte in den Praxen erst am Mittwoch loslegen, zu impfen. Große Sprünge sind am Anfang ohnehin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.