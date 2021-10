Wohnungssuche auf Sylt : Antonia Wagner (30): „Ich wünsche mir so sehr, endlich anzukommen“

Die Marketingleiterin der „Sansibar“ in Rantum lebt nach mehreren Umzügen wieder in einer Personalwohnung in Hörnum. Die ständigen Umzüge haben sie mürbe gemacht und das geht nicht nur ihr so.

Sylt | Eigentlich ist Antonia Wagner „happy“: Sie lebt auf der Insel, die sie seit Kindheitstagen liebt und hat als Marketingleiterin der „Sansibar“ seit 2018 einen Job, der ihr viel Spaß macht. Wenn doch nur das Wohnungsproblem nicht wäre. Ich habe wegen der Wohnungssituation auf Sylt schon echt viele Freunde verloren, die wieder zurück aufs Festland gega...

