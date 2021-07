Sommerferien in NRW : Hohe Auslastung bei den Autozügen: Sylt erwartet die nächste Anreisewelle

Die Autozüge beider Anbieter sind gut gebucht, Unterkünfte sind vereinzelt noch frei – darauf sollten Urlauber, die am Wochenende nach Sylt kommen, achten.

Westerland | Sommer, Sonne, Urlaub – und das am besten auf Sylt. Am Sonnabend starten die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und damit der Ansturm auf die Insel. Weiterlesen: „Ein Steak für den Mops, bitte“: Was im Urlaub auf Sylt so alles passiert Die steigende Nachfrage der vergangenen Wochen setzt sich zum Sommerferienstart in NRW fort, wie Jutta Vielber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.