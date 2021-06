Fußball-EM 2021 : An diesen Orten gibt es Public-Viewing auf Sylt

Am heutigen Freitag startet die Fußball-EM 2021. Große öffentliche Veranstaltungen zum gemeinsamen Mitfiebern fallen coronabedingt aus, doch shz.de hat sich umgehört, wo man auf Sylt trotzdem in Gemeinschaft die Spiele schauen kann.

Sylt | An diesem Freitagabend um 21 Uhr ist Anpfiff: Mit der Partie Türkei gegen Italien startet die Fußball Europameisterschaft 2021. So manch einer mag wehmütig an zurückliegende Sportereignisse denken, die man dicht gedrängt vor großen Leinwänden beim Public-Viewing verfolgen konnte, doch öffentliche Großveranstaltungen zum gemeinschaftlichen Mitfiebern f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.