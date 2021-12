Schnell laden auf Sylt : Neue Ladestation für E-Autos an der Keitumer Landstraße eröffnet

100 Kilometer Reichweite in zehn Minuten Ladezeit: Das bietet die neue Schnellladestation des Hamburger Betreibers CutPower in Tinnum.

Tinnum | Wer auf Sylt sein Elektro-Auto laden will, hat dazu nun eine weitere Möglichkeit auf der Insel. Und zwar auf dem Burger-King-Parkplatz in Tinnum am Kiarwai 1 direkt an der Keitumer Landstraße. Die Schnellladestation des Hamburger Betreibers CutPower ist öffentlich zugänglich für jedermann und wirbt mit 100 Kilometer Reichweite nach zehn Minuten Ladeze...

