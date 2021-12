Sylter Restaurantsterben : „American Bistro“ schließt: So trauert die Sylter Netzgemeinde

Am Ende des Jahres gehen in dem Kultlokal in der Paulstraße in Westerland die Lichter aus. Viele Menschen im Internet zeigen sich darüber geschockt.

Westerland | Am Montag verkündete John Hinck, Betreiber des „American Bistro“, dass er seine Bar zum Jahresende schließen werde – nach 25 Jahren. Eine länger geplant gewesene Übergabe des Betriebs an seinen Mitarbeiter Sepp Brückmann hatte sich am Ende doch noch zerschlagen. Dadurch ist fix: Neujahr gehen in der Westerländer Bar die Lichter aus. „American weg, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.