Der Kampf um Sichtbarkeit : „Man sieht uns nicht“ – Ambroise Gaglo kämpft gegen Rassismus auf Sylt

Ein Jahr nach dem Tod von George Floyd haben wir mit dem Sylter über Alltagsrassismus und Solidarität gesprochen.

Sylt | „Blacks, this is the time for you and me to come together. The Story of George Floyd is a story of all black people. And we all saw the officer, Terek Chauvin, kneeling down on George Floyd's neck for 8.46 minutes.“ So lauten die Zeilen, die der Sylter Ambroise Gaglo am 10. Juni, dem Geburtstag seiner Tochter, vor einem Jahr als Teil eines Songs zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.