Wetter auf Sylt heute : Am Strand vor Westerland: Sylter und Gäste genießen Sonne

Strahlend blauer Himmel und wenig Wind: Sylter und Gäste nutzen am Samstag das sonnige Wetter für einen Strandspaziergang. So wird das Wetter auf der Insel in den kommenden Tagen.

Sylt | Bei Sonnenschein und mäßigem Wind tummelten sich am Sonnabend zahlreiche Sylter und Gäste an den Stränden der Insel. Unter ihnen Tanja und Dietmar Kath, die bei strahlend blauem Himmel an der Westerländer Promenade ein Glas Wein genossen. Am Montag hatten die beiden Urlauber, die aus der Nähe von Wolfsburg kommen, auf der Insel geheiratet. Weiterle...

