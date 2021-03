Gratis Corona-Tests auf Sylt : Kostenlose Schnelltests am Lister Fähranleger ab Mittwoch

Ab Mittwoch kann man sich am Lister Fähranleger kostenlos per Schnelltest auf Corona testen lassen. Das Ergebnis ist nach 15 Minuten da.

List auf Sylt | Wer für einen Inselbesuch in List anlandet, kommt künftig unweigerlich an einer der drei neuen Teststationen der Insel vorbei. Die Tests werden in den Räumlichkeiten der Syltfähre, genauer gesagt im alten Cupcake-Laden, bis auf den Nasenabstrich völlig kontaktlos vorgenommen. Bei den Tests handelt es sich um Antigen-Schnelltests. Nach 15 Minuten solle...

