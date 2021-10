Wetter auf Sylt heute und morgen : Am Donnerstag sollen schwere Sturmböen über die Insel fegen

Sylter und Gäste müssen sich am Donnerstag auf noch mehr Regen und stürmisches Wetter einstellen. Autozug der Deutschen Bahn transportiert am Donnerstag keine Campingfahrzeuge sowie Motorräder.

Sylt | Auf ihren Strandspaziergang werden einige Menschen auf Sylt am Donnerstag wohl verzichten: Mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde wird dann ein starker Herbststurm über die gesamte Küste sowie somit auch die Nordseeinsel fegen. Bereits am Mittwoch hatte es am Morgen und Vormittag teils heftig geregnet, dazu wehten Sturmböen über die Insel. Weiterlesen...

