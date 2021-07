Im Schlaf in den Urlaub : Premierenfahrt ausverkauft: Alpen-Sylt-Nachtexpress startet nächste Woche

Die erste Abfahrt ab Sylt ist am 15. Juli, die erste Ankunft mit Gästen aus dem Süden am 17. Juli.

Sylt | Mit leichter Verspätung wegen der Corona-Pandemie, aber noch pünktlich zur Sommerferien-Saison startet der Nachtzug zwischen Sylt und den Alpen. Die erste Fahrt des „Alpen-Sylt Nachtexpress“ soll am 15. Juli in Westerland starten, teilt der Betreiber RDC mit. Ab Salzburg und ab Konstanz fährt der erste Zug am 16. Juli. Die Saison soll bis zum 7. Novem...

