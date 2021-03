Corona auf Sylt : Alle PCR-Tests negativ: Kindergärten am Nordkamp und in Alter Realschule öffnen wieder

Entwarnung auf Sylt: Alle elf PCR-Tests der Mitarbeiter in zwei Sylter Kitas sind negativ. Die Einrichtungen öffnen Freitag wieder.

Westerland | Die Entwarnung vom Kreis Nordfriesland kam am Donnerstagmittag. „Glücklicherweise sind alle elf zuvor per Schnelltest positiv getesteten Mitarbeiter in zwei Sylter Kitas nun im zweiten Anlauf per PCR-Test negativ getestet worden“, sagt Kreissprecherin Dagmar Schulze. Weiterlesen: Elf Kita-Mitarbeiter in Westerland per Schnelltest positiv getestet Alle ...

