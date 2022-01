AktivRegion Uthlande lädt ein : Zukunfts-Workshop: Wie kann sich Sylt nachhaltig entwickeln?

Der Workshop findet im März statt. Die Ergebnisse sind Teil einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie der Region für die Fördergelder in Höhe von bis zu 2,5 Millionen Euro winken.

Sylt | Wie kann sich Sylt und die gesamte Region nachhaltig entwickeln? Dieser Frage geht die AktivRegion Uthlande nach und lädt dazu Bürgerinnen und Bürger zu online Workshops und Befragungen ein. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Inseln und Halligen zu beteiligen“, sagt Manfred Uekermann, Vorsitzender der AktivRegion Uthlande. „Wir hoffen, auch mit dem Online-Format viele Menschen zu erreichen, die Lust haben Ideen für die Region einzubringen“. Sylter Workshop findet Anfang März statt Die Sylter-Workshop finden am 7. und 8. März jeweils um 19 Uhr statt – je nach Corona-Lage gegebenenfalls auch in Präsenz. Die Themenschwerpunkte sind „Klimaschutz & Klimaanpassung“, „Daseinsvorsorge & Lebensqualität“ und „Regionale Wertschöpfung“. Zur Sache Die Ergebnisse der Workshops und Befragungen sollen die Basis für die Entwicklungsstrategie der Region bilden. Im Detail werden konkrete Förderschwerpunkte, relevante Themen sowie Ziele bestimmt und Ende April 2022 beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein (MILIG) eingereicht. Fördergelder in Höhe von 2,5 Millionen Euro Mit dem Projekt bewirbt sich die AktivRegion Uthlande, die neben Sylt auch die Inseln Föhr, Amrum, Pellworm, Helgoland sowie die neun Halligen umfasst, um Fördergelder in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro für die Jahre 2023 bis 2027. Zur Sache ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.