Von Ahrweiler nach Sylt : Flutopfer Ilse von Rauchhaupt darf bis März in Lister Wohnung bleiben

Im Juli zerstörte die Flut in Ahrweiler das Haus von Ilse von Rauchhaupt. Währenddessen war sie in der Schmerzklinik auf Sylt. Weil sie in der Heimat nichts mehr hat, will sie nun auf Sylt bleiben - bis zum Lebensende.

List auf Sylt | Nach der verheerenden Flutkatastrophe, die während ihres Krankenhausaufenthaltes auf Sylt sowohl ihr Haus als auch Hab und Gut in Ahrweiler zerstörte, gab es für Ilse von Rauchhaupt (82) keine Option, in die Heimat zurückzukehren. Sie wurde auf einen Schlag obdachlos. Doch durch etwas Glück und eine riesige Anteilnahme der Sylter ist die 82-Jährige ni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.