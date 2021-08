Afghane auf Sylt : „Ich habe große Angst um meine Familie in der Heimat“

Er lebt seit 31 Jahren auf Sylt, seine Eltern noch immer in seiner alten Heimat: in Afghanistan. Namen und Gesicht will er nicht öffentlich machen, aus Angst vor Konsequenzen durch die Taliban. Nun packt er aus.

Westerland | „Ich möchte nicht, dass mein Name oder mein Gesicht irgendwo veröffentlicht werden. Zwar habe ich keine Angst um mich, befürchte aber Konsequenzen für meine Eltern und Geschwister in Afghanistan, wenn ich über die Taliban rede.“ Das sagt ein Sylter mit afghanischen Wurzeln, den shz.de anlässlich der aktuellen Krise in seiner Heimat zum Gespräch in Wes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.