Ex-Hotel in Westerland : Abriss auf Sylt beginnt: Jetzt geht es dem Haus Diana an den Kragen

Das ehemalige Hotel soll Platz machen für Wohnungen.

Westerland | Eigentlich sollte der Abriss bereits im Oktober beginnen, nun wurde es doch November. Am Donnerstag hat der Abriss des ehemaligen Hotels Haus Diana an der Elisabethstraße Fahrt aufgenommen. An die Stelle des Hotels sollen zwölf Ferienwohnungen und eine Dauerwohnung treten. Abriss dauert circa drei Wochen Weiterlesen: Ex-Hotel auf Sylt soll Wohnu...

