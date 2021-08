Sylter Sommerkonzert : Musik mit Klassik-Stars von morgen – auch Wolfgang Schäuble hörte zu

Die Deutsche Stiftung Musikleben führt die langjährige Konzerttradition fort und präsentierte hochbegabte Nachwuchskünstler in St. Severin in Keitum.

Keitum | In einer Doppelausgabe fand am Freitag das traditionelle Konzertereignis der Deutschen Stiftung Musikleben zum 21. Mal in der Kirche St. Severin auf Sylt statt. Fünf junge Stipendiaten der Stiftung bescherten dem Publikum einen klangvollen Konzertabend und begeisterten mit ihrer mitreißenden Spielfreude nach der langen pandemiebedingen Konzertpause. ...

