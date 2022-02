Sturm „Zeynep“ : Abbruchkante in Kampen: Hier hat das Orkantief an Sylt genagt

Auf Sylt hat das Orkantief Schäden am Strand hinterlassen. Es gibt starke Verluste an der Sandvorspülung. Das Ausmaß in Bildern.

Kampen | In Kampen auf Sylt haben die Orkanböen und das Wasser Schäden am Strand hinterlassen. An der Abbruchkante wurden die geotextilen Schutzmatten teilweise freigespült. Mehr im Video: Orkan: Sturmtief „Zeynep“ wütet auf Sylt Weiterlesen: Nach dem Orkan: Autozüge und Regionalbahn fahren wieder von und nach Sylt ...

