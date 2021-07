Nach langer Corona-Pause : Elke Wenning erleichtert: Ab Mittwoch wieder Veranstaltungen im Wenningstedter Kursaal

Comedy, Konzerte und Kunst-Talks – mit einem bunten Programm startet Veranstaltungleiterin Elke Wenning nach Corona-bedingter Pause wieder durch.

Wenningstedt | Es kann wieder losgehen. Endlich. Auf diesen Tag hat Elke Wenning, Veranstaltungsleiterin im Kursaal3, seit Monaten gewartet. Auf besetzte Stühle, Künstler, die sich Backstage fertig machen, auf Applaus, auf Unterhaltung, auf Kunst und Kultur – am Mittwoch starten in Wenningstedt wieder die Veranstaltungen. Für Elke Wenning ein Schritt in Richtung Nor...

