95. Offene Bühne im Lucky’s

Der Verein Sylter Bands veranstaltete am Freitag die 95. Offene Bühne

27. Januar 2020, 16:09 Uhr

Westerland | Musikfans sind am vergangenen Freitagabend im Lucky’s Bowling Center Sylt voll auf ihre Kosten gekommen, denn bei der 95. Offenen Bühne war für jeden Geschmack etwas dabei. Veranstaltet wurde der entspannte Abend durch den Verein Sylter Bands, und der zweite Vorsitzende Ron Glauth führte mit lockerer Moderation durch das Programm.

Eröffnet wurde der bunte Bandabend vom jungen Duo „Cara & Nina“, die sich erst vor wenigen Wochen zusammengetan hatten. Bei den insgesamt drei Coversongs begleitete die erst 14-jährige Nina den Gesang ihrer fünf Jahre älteren Bandkollegin Cara mit dem Keyboard. Beide begeisterten das Publikum mit den zarten Klängen von „Somewhere only we know“, im Original von der britischen Pop-Band Keane, dem etwas energetischeren Stück „Take me to Church“ von Hozier und der gefühlvollen Rockballade „Love of my life“ der Band Queen. Unter tosendem Applaus verabschiedeten sich die beiden, jedoch nicht ohne herzlichst zum Henner-Krogh-Förderpreis am 1. Februar einzuladen: „Wir freuen uns schon, dort aufzutreten“, so Cara. Nina ist zudem auch die jüngste Teilnehmerin des Wettbewerbs in diesem Jahr.

Kurz darauf übernahm das Duo „TaDa“ die Bühne und griff die gefühlvolle Stimmung gekonnt auf. Hinter dem Bandnamen verbergen sich Tanja Berkhahn (Klavier) und Dana Zirk-Brandt (Gesang). Mit einer spürbaren Leidenschaft coverten sie verschiedene Songs aus Musicals, Disneyfilmen und mehr. Unter anderem begeisterte das Duo mit „Girl on fire“ von der US-amerikanische Soul- und R&B-Sängerin Alicia Keys, dem bekannten Lied „Lass jetzt los!“ aus dem Disneyfilm „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ und Celine Dions „Thats the way it is“. Den Wunsch nach Zugabe verwehrte „TaDa“ den zahlreichen Zuschauern anschließend selbstverständlich nicht, und so gab es auch noch eine Interpretation des weihnachtlichen Klassikers „Ave Maria“.

Musikalisches Kontrastprogramm: Abgewechselt hat sich „TaDa“ mit den „Bandless Bastards“, die unter Sylter Rockfans bereits seit langem ein Begriff sind. Die fünf Sylter, Arno Kraft (Gesang und Mundharmonika), Ron Glauth (Gitarre und Gesang), Daniel Jäger (Gitarre), Stefan Lorenzen (Bass und Background-Gesang), Finn Tiedjen (Schlagzeug), heizten dem Publikum mit ihrem Repertoire aus rockigen Coversongs so richtig ein. Als die Band dann das zweite Mal die Bühne betrat, konnte kaum ein Zuschauer noch die Füße stillhalten, und die Tanzfläche füllte sich schnell. Auch nach der ersten Zugabe mit David Bowies „Heroes“ hatten die feiernden Zuschauer noch nicht genug, und so ergriffen Ron Glauth und Arno Kraft erneut die Mikrofone und spielten in der ursprünglichen Formation der heute fünfköpfigen Band als Duo noch ein paar Songs für das begeisterte Publikum. „Wir bedanken uns für einen tollen Abend und freuen uns bereits auf die nächste offene Bühne“, so Glauth.

Wer nicht bis zur voraussichtlich nächsten Veranstaltung Ende April warten will, dem sei die Henner-Krogh-Preisverleihung am 1. Februar empfohlen: Dort wird man nicht nur die Combo „Cara & Nina“ wiedersehen, sondern auch Ron Glauth als Co-Moderator von Sünje Goldbaum.