Sylter Ehrenamt : 90 Tage Frist für Morsumer Wehr

Neuer Wehrführer dringend gesucht. Volker Bartling hatte seinen Rücktritt schon im vergangenen Jahr angekündigt.

03. Februar 2019, 15:32 Uhr

Er hatte es frühzeitig bei der letztjährigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Morsum angekündigt: Ab 2019 werde Volker Bartling für den Posten des Wehrführers aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Doch trotz des langen Vorlaufs erklärte sich bis zur aktuellen Hauptversammlung kein Kamerad bereit, für das wichtige Amt zu kandidieren.

Daher wurde Bartling nun für 90 Tage weiter dienstverpflichtet. Bis zum Ablauf dieser Zeit wird eine außerordentliche Versammlung einberufen – in der Hoffnung, dass sich doch noch ein Nachfolger findet. Volker Bartling war seit 2007 im Amt und hatte damals den langjährigen Wehrführer Jens-Uwe Petersen abgelöst.

„Insgesamt hatte die Feuerwehr 2018 ein ruhiges Jahr“, resümierte Volker Bartling im Beisein vieler Gäste, darunter Bürgermeister Nikolas Häckel, der Ortsbeiratsvorsitzende Stephan Bahr, Staatssekretär Ingbert Liebing und Morsums Pastorin Dr. Christiane Eilrich.

Insgesamt 15 Einsätze gab es im Vorjahr zu bewältigen, darunter mehrere Brände: Unter anderem stand ein Fahrzeug in Flammen, brannte eine Ablagefläche für Grünabfälle und entwickelte sich ein Flächenbrand auf dem Hindenburgdamm.

Neben diversen Dienstabenden und Lehrgängen war die Feuerwehr, die zum Jahresende 39 Aktive, vier Angehörige der Jugendwehr Tinnum sowie 22 Ehrenmitglieder zählte, auch anderweitig aktiv: Die Bandbreite reichte von einem Ausflug nach Flensburg über die Begleitung des Morsumer Laternelaufens bis hin zur Rolle des Gastgebers beim „Lebendigen Adventskalender“.

Während der Fuhrpark keine Mängel aufweist, müssen beim Gerätehaus kräftige Abstriche gemacht werden: „Der Zustand ist gerade noch ausreichend, zudem platzt das Gebäude aus allen Nähten – viele Utensilien und Gerätschaften müssen querbeet gelagert werden, so dass die Unfallgefahr erhöht ist“, mahnte der Wehrführer.

In Eigenleistung richteten die Kameraden den Unterstand des Mehrzweck-Fahrzeugs neben der Feuerwache her. Von der Gemeinde ersetzt wurde die alte Steckleiter des Löschfahrzeugs LF 10, ebenso wurden neue Meldeempfänger und Funkgeräte für die Deichgänger übernommen. Dankbar zeigte sich die Wehr für die großzügige Geste einer in Morsum neu ansässigen Familie, die 32 Helme gespendet hatte.

Neu in die Wehr aufgenommen sind Ivo Petersen und Mike Petersen, die nun ihr Probejahr absolvieren. Zu Oberfeuerwehrmännern befördert wurden Jannik Nielsen, Phil Schiefke und Lars Schmitz, während Jan-Christian Lauritzen jetzt Oberlöschmeister ist.

In Ämter gewählt wurden Bahne Reiter (stellvertretender Gruppenführer Gruppe 1), Morten Decker (stellvertretender Gruppenführer Gruppe 2), Frank Bartel (Gerätewart) sowie Lars Schmitz (stellvertretender Kassenwart).

Eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft erhielten Manuel Boysen, Mark Dohle und Boy-Henning Hoffmann (alle 25 Jahre), Malte Franzen und Simon Klint (je 20 Jahre) sowie Malte Decker (zehn Jahre). Mit Präsenten aus ihren Ämtern als stellvertretende Gruppenführer wurden Martin Lehmann und Michael Nissen verabschiedet.

Eine besondere Würdigung erfuhr indes Volker Bartling: Für „Hervorragende Leistungen im Feuerwehrwesen“ wurde er mit dem Schleswig-Holsteinischen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber dekoriert.

Abschließend gab der Wehrführer bekannt, dass es am 13. Juli wieder ein Sommerfest der Wehr geben wird, nachdem dieses 2018 ausgefallen war.