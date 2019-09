80 Jahre Tennis auf Sylt

In unserer Serie stellen wir die diesjährigen Bewerber um die „Sterne des Sports“ vor: Diesmal der Tennis-Club Westerland

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 11:53 Uhr

Bundesweit werden in jedem Jahr die „Sterne des Sports“ an ehrenamtliche Sportvereine durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die Volks- und Raiffeisenbanken verliehen. In diesem Jahr haben sich in Schleswig-Holstein rund 60 Sportvereine für die Auszeichnung beworben, fünf davon kommen von Sylt. In einer Serie stellen wir die Bewerber vor.

Rund 60 Sportvereine Schleswig-Holsteins haben sich in diesem Jahr für die „Sterne des Sports“ beworben, fünf davon auf Sylt. In jedem Jahr werden die Auszeichnungen durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die Volks- und Raiffeisenbanken verliehen. Am 2. September wurde den Vereinen der Insel in der Sylter Bank die Auszeichnungen überreicht. Teilgenommen hat in diesem Jahr auch der Tennis-Club Westerland mit seiner neuen LED-Anlage.

„In der Tennishalle mit unseren drei Innenplätzen haben wir energiesparende LED Leuchten installieren lassen“, erklärt Thomas Bender, Schatzmeister des Vereins. Über die vergangenen Jahre habe die veraltete Anlage einen großen Anteil des Jahresbudgets verbraucht. „Nun können wir mit unserer energieeffizienten Halle sehr viele Kosten einsparen.“ Der große Vorteil an der neuen Lichtanlage: „Über die gesparten Ausgaben können wir den rund 100 Jugendlichen Mitgliedern weiterhin das kostenfreie Spielen auf der Anlage ermöglichen“, freut sich der Schatzmeister.

Offiziell gegründet wurde der Tennis-Club Westerland im Jahr 1946, erste Unterlagen in Form einer Mitgliedskarte des Tennisclubs liegen allerdings bereits aus dem Jahr 1939 vor. Ursprünglich wurde der Verein mit 50 Mitgliedern ins Leben gerufen, bis 1948 hatte sich die Mitgliederzahl bereits mehr als verdoppelt. Heute umfasst der Tennisclub rund 400 Sportler.

„Ich würde sagen, wir haben eine der schönsten Tennisanlagen in Norddeutschland“, erklärt Bender. Das Clubhaus am Seedeich 38 mit Restaurant, drei Hallenspielfeldern und zehn Außenplätzen beherbergt bereits seit 1980 den Tennisclub und wurde größtenteils in Eigenregie erbaut. Insgesamt rund 3,3 Millionen Deutsche Mark hat die Errichtung der Halle damals gekostet, und bis heute ist sie der ganze Stolz des Vereins. Neben der umfangreichen Jugendarbeit des Tennisclubs werden auch regelmäßige Turniere für Erwachsene und Kinder veranstaltet, und so fand in diesem Jahr bereits der 24. Sylt-Cup statt, ein für Mitglieder und Gäste offenes Turnier.

Die Jugendarbeit bringe immer wieder neue Sporttalente hervor, so kann der Tennisclub Westerland auf viele Kreis- und Bezirksmeister sowie Landesranglistenspieler zurückblicken. Mit seinen Talenten nimmt der Verein regelmäßig an Sommer- und Wintermedenspielen bei den Erwachsenenmannschaften und Jugendmannschaften teil. Die Medenspiele sind die Mannschafts-Saisonspiele im Tennis der Jugend und Erwachsenen in Deutschland. Sie wurden nach Carl August von der Meden benannt, einem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Tennis Bund.

Ebenfalls im Vereinsheim ansässig ist auch eine Tennisschule, die unter der Leitung des staatlich geprüften Tennislehrers Ralf Postert steht. So können alle Tennisbegeisterten in Einzel- oder Gruppenstunden das Spiel erlernen und ihr Können verbessern. Einen Schnupperkurs für fünf Tennisstunden erhält man hier schon ab 75 Euro pro Person. Verköstigt werden die hungrigen Sportler im Restaurant Maaz, das mit seinen leckeren Gerichten auch viele Gäste in den Tennisclub lockt. Wer den Tennisclub unterstützen oder selbst Tennis spielen möchte, erreicht das Büro des Clubs unter der Telefonnummer 0 46 51 / 67 29.