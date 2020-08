80-jährige Treue zur Sylter Bank

Avatar_shz von shz.de

18. August 2020, 16:56 Uhr

Sylt | Im August feierten zwei Mitarbeiter 40-jähriges Dienstjubiläum in der Sylter Bank: Sabine Löffler und Hans-Peter Hansen (Bild Mitte).

Am 1. August 1980 begann Sabine Löffler ihre Ausbildung in der damaligen Raiffeisenbank Sylt und wechselte dann an verschiedene Positionen. Heute ist sie Vorstandssekretärin der Sylter Bank. Hans-Peter Hansen hat ebenfalls seine Ausbildung in der Raiffeisenbank Sylt absolviert. Heute ist er Wertpapierspezialist mit Führungsverantwortung im Bereich der Vermögensbetreuung. 2012 erhielt er zusätzlich die Prokura. Die Vorstandsmitglieder Thomas Bender(r) und Dirk Ehlers (l) gratulierte den Jubilaren und bedankten sich für ihr treues Engagement gegenüber der Sylter Bank.