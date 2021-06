Farewell Uwe Drath : Paddle-Out in Westerland: Trauerfeier für Sylter Surflegende

80 Surfer nahmen am Sonntag in Westerland Abschied von Surf-Pionier Uwe Drath.

Westerland | Wer am frühen Sonntagabend am Brandenburgerstrand in Westerland war, dem bot sich ein ungewöhnliches, ja ein bewegendes Bild. Knapp 80 Surfer waren gekommen, um der Sylter Surfer-Legende Uwe Drath zu gedenken – und das in Surfer-Manier: Mit einem Paddle-Out. Der Rettungsschwimmer und Surfer war im April diesen Jahres im Alter von 93 Jahren verstorben....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.