Corona-Vorfall in Westerland : Nach Massentestung: Alle 73 Getesteten negativ - fünf Bewohner nicht erschienen

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Mehrfamilienhaus auf Sylt, steht jetzt fest, wie viele Menschen sich angesteckt haben.

Westerland | Fünf Tage nach einem Corona-Ausbruch in einem Mehrfamilienhaus in Westerland liegen jetzt die PCR-Testergebnisse vor. Alle 73 getesteten Bewohner Menschen seien demnach negativ auf das Virus getestet worden, wie eines Sprecherin des Kreis Nordfriesland am Freitagabend mitteilte. Das hatten die Tests des Gesundheitsamts vom Dienstag gezeigt. Fünf Bewoh...

