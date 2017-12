Museum auf Sylt : 71000 Euro für die Sanierung des Heimatmuseums

vergrößern 1 von 1 Foto: Deppe 1 von 1

An den müden Mauern des Sylter Heimatmuseums nagt der Zahn der Zeit. Feuchtigkeit hat sich in den Außenwänden des 1759 erbauten Friesenhauses breit gemacht, eine Sanierung war dringend erforderlich. Mit dieser ist im November begonnen worden, gestern nun überreichte Landeskonservator Dr. Michael Paarmann dem Vorstand der Söl'ring Foriining für eine Teilfinanzierung des Projekts einen Förderbescheid in Höhe von 71.000 Euro.

„Keitum ist ein wertvoller Ort, seine Museen sind ein wichtiges kulturelles Angebot. Gern haben wir das Vorhaben daher im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützt“, betonte Paarmann. Damit sei die Museumssanierung eines von derzeit 60 Projekten bundesweit, die von einem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes profitieren.

Der Dank der stellvertretenden Vorsitzenden Maren Jessen seitens der Söl'ring Foriining galt denn auch der sehr guten Zusammenarbeit mit Dr. Paarmann und den Denkmalschutzbehörden ebenso wie dem vormaligen Bundestagsabgeordneten Ingbert Liebing und Kreispräsident Heinz Maurus: Liebing, der aufgrund einer gravierenden Zugverspätung Keitum erst nach der Feierstunde erreichte, hatte sich nachdrücklich für die Ausschüttung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm eingesetzt, Maurus hatte bei den Sylter Gemeinden engagiert für eine finanzielle Unterstützung geworben.

Insgesamt 170 000 Euro wird die Fassadensanierung des Museums kosten. Neben den 71 000 Euro aus dem Sonderprogramm beteiligen sich die Sylter Gemeinden mit 44 000 Euro, weitere Zuwendungen kommen von der Sylter Verkehrs-Gesellschaft und dem Rotary-Club Sylt, den Rest finanziert die Söl'ring Foriining aus eigener Kasse.

„Die breite Unterstützung ist eine große Motivation für unsere ehrenamtliche Arbeit“, freute sich denn auch Maren Jessen, während Kreispräsident Maurus „die wichtige, identitätsstiftende Rolle“ der Söl'ring Foriining würdigte. Deren Geschäftsführer Sven Lappoehn berichtete, dass auch die neue nordfriesische Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow wie zuvor Ingbert Liebing ein verlässlicher Ansprechpartner sein werde.

Koordiniert werden die angelaufenen Arbeiten durch Birte Welling-Volquardsen vom Westerländer Architekturbüro Volquardsen. „Die Fassade hat Risse, die Farbaufstriche blättern ab und aus dem Sockel des Gebäudes steigt Feuchtigkeit auf“, nannte sie die akuten Schwachstellen, die bis zum 26. Dezember behoben sein sollen. Einen frischen Farbanstrich wird es witterungsbedingt dann aber erst im Frühjahr geben.

„Wir ziehen dem Heimatmuseum quasi Gummistiefel an“, schmunzelte Vorstandsmitglied Mathias Lauritzen, der das Sanierungskonzept erstellt hatte. Sein Blick und der der Söl'ring Foriining richtet sich indes bereits in die Zukunft, denn auch die Fenster und das Dach des Heimatmuseums bedürfen einer Sanierung. Kostenpunkt: Voraussichtlich weitere 320 000 Euro.

„Wir hoffen sehr, dass wir nochmals mit Fördermitteln vom Bund rechnen dürfen“, konstatierte Sven Lappoehn. Und Mathias Lauritzen dankte ausdrücklich den Sylter Kommunen, dass diese „eine mögliche weitere Unterstützung signalisieren“. Wunschtermin der Söl'ring Foriining für den Start der zweiten Sanierungsphase ist der kommende Sommer.