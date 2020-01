Sylter helfen Syltern : 6000-Euro-Spende für die Frauennothilfe

Prösch-Team siegte beim GGS-Spendenbowling. Für dieses Jahr ist noch ein weiterer Bowlingabend geplant

20. Januar 2020, 16:31 Uhr

Westerland | Bereits zum neunten Mal fand am Freitag das beliebte GGS-Spendenbowling statt. Der Förderverein der 2001 gegründeten Facebook-Gruppe „Gesucht-Gefunden Sylt“ lud zum Bowling-Turnier für den guten Zweck, und zehn Teams aus heimischen Betrieben traten im Lucky’s in Westerland an und kämpften um den begehrten Pokal.

Für jeden getroffenen Pin spendeten die Teams jeweils 20 Cent, jeder geworfene Pudel brachte dem Spendenkonto 50 Cent: Insgesamt kamen an diesem Abend nach großzügigem Aufrunden durch die Teams und den GGS-Förderverein 6000 Euro für die Frauennothilfe Sylt zusammen, die am Ende des Abends feierlich als Scheck überreicht wurden. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in Not auf der Insel zu helfen, und hält dafür sogar eine kleine Notunterkunft bereit.

Um 20 Uhr begann der muntere Bowlingabend mit einer kleinen Eröffnungsrede durch Björn Nielsen, der sich zuerst bei den zahlreichen Teilnehmern bedankte. Während die Teams die erste Runde Bowling begannen, legte DJ Sandro Schubert peppige Musik auf und sorgte zwischendurch mit der Nebelmaschine für leicht erschwerte Bedingungen. Zwischendurch hatten die Teams immer wieder die Chance, eine Flasche „Lister Hafenwasser“ zu ergattern. Nach Ansage durch Björn Nielsen fehlte nur eines, um den Haselnuss-Schnaps zu gewinnen: ein Strike. Insgesamt acht von Detlef Fügeisen gespendete Flaschen wechselten während des Spendenbowlings den Besitzer.

Nach knapp drei Stunden fielen die letzten Pins und kurz darauf standen dann schon die Sieger des Abends fest: Den dritten Platz ergatterten die Teams von Martin Rieper Gas-Wasser-Heizung und der Spielhalle Schatzinsel mit 1312 Pins. Ebis Garten- und Landschaftsbau konnte dieses Mal den Titel nicht verteidigen, erreichte jedoch einen starken zweiten Platz mit 1477 gefallenen Pins. Gewinner des Abends wurden die Teams von Appartementreinigung Prösch und Objektbetreuung Prösch mit 1631 Pins, die mit Christiane Prösch und Sven Artschwager auch die beste Dame und den besten Herren des Abends stellten.

Mit Spendenbowling ist in diesem Jahr jedoch noch nicht Schluss: „Wir würden gern einen zweiten Abend veranstalten, zu Gunsten des Multiparks", so Björn Nielsen. Ein Datum stehe allerdings noch nicht fest: „Bisher haben wir noch nicht alle Teams zusammen. Wer mitmachen möchte, kann sich gerne bei uns melden!" sc







1. Platz: Die Teams von Appartementreinigung Prösch und Objektbetreuung Prösch mit 1631 Pins / 326,20 Euro, aufgerundet von Christiane und Thorben auf 1111 Euro.

2. Platz: Seriensiegerteam Ebis Garten- und Landschaftsbau mit 1477 Pins / 295,40 Euro, aufgerundet von Ebi auf 1000 Euro.

3. Platz: Die Teams von Martin Rieper Gas-Wasser-Heizung und der Spielhalle Schatzinsel mit 1312 Pins / 262,40 Euro, aufgerundet von Martin Rieper und Christian Weissenborn auf 800 Euro.

4. Platz: Das Team Round Table Sylt mit 1215 Pins / 243 Euro, aufgerundet von Teamcaptain Marco Maron auf 666 Euro.

5. Platz: Sylt-ER Ferienwohnungen und Immobilien mit 1079 Pins / 215,80 Euro, aufgerundet von Jan Evers und Anke Reincke auf 500 Euro.

6. Platz: Das Team Hans-Jürgen Klein GmbH mit 1068 Pins / 213,60 Euro, aufgerundet von Olaf Klein auf 500 Euro.

7. Platz: Das Team Edeka-Johannsen mit 1010 Pins / 202 Euro, aufgerundet von Heiner auf 400 Euro.

8. Platz: Das Team Appartementvermietung Safarov erspielte 762 Pins / umgerechnet 152,40 Euro, die von Döndü Safarov auf 500 Euro aufgerundet wurden.

Beste Dame des Abends: Christiane Prösch mit 300 Pins

Bester Herr des Abends: Sven „Archie“ Artschwager mit 352 Pins (jeweils aus beiden Bowlingrunden zusammen).