Großzügige Spende : 60.000 Euro für die Behandlung krebskranker Kinder in der Sylt-Klinik

Interessengemeinschaft Ophoven unterstützt die Sylt-Klinik regelmäßig und hilft so mit, dass krebskranke Kinder dort bestmöglich behandelt werden können.

Sylt | Wiljo Caron ist der Gründer der Interessengemeinschaft Hilfe für krebskranke Kinder Ophoven. Auch in diesem Jahr reiste er mit einigen seiner engagierten Mitstreiter auf die Insel, um die aktuelle Spendenübergabe persönlich zu begleiten. Durch einen Teil der regelmäßigen Zuwendungen an die Sylt-Klinik, die in diesem Jahr enorme 60.000 Euro betragen...

