Westerland auf Sylt : 59-jähriger Sylter nach Badeunfall verstorben

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kuck 1 von 1

von Julia Nieß

erstellt am 15.Sep.2017 | 14:18 Uhr

Nach einem Badeunfall am Donnerstagnachmittag ist ein 59-jähriger Sylter noch am gleichen Tag in der Nordseeklinik verstorben.

Gegen 16 Uhr wurde die Westerländer Feuerwehr zu einem Einsatz am Westerländer Weststrand gerufen. „Passanten beobachteten einen hilflosen Schwimmer im Wasser treiben“, berichtet Westerlands Wehrführer Jörg Elias. Gemeinsam mit der Wasserrettung wurde der bewusstlose 59-Jährige aus dem Wasser geholt und im Krankenwagen unter Reanimationsbedingungen in die Nordseeklinik gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Der Mann war auf Höhe Südwäldchen in die Nordsee gegangen. Woran der Mann verstarb, sei derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber der Sylter Rundschau. Fest stehe, dass die Nordsee einen Tag nach Sturm Sebastian besonders aufgewühlt war. „Da ist richtig Druck im Wasser gewesen“, sagt Lars Lunk von der DLRG Sylt. „Obwohl es fast windstill war hatten wir teilweise zwei Meter hohe Wellen. Zusätzlich haben wir in Westerland viele Sandbänke, die sich durch den Sturm verändert haben. Dadurch entstehen starke Strömungen, die einen aufs Wasser ziehen oder an der Buhne festhalten können.“