55 Frauen erzählen von sich

Frauenbeauftragte und Leiterin der Insel-Klinik Sylt holen eine besondere Ausstellung über Frauen nach Sylt / Ab 2. März gibt es etwas zu sehen und zu hören

Avatar_shz von Anja Werner

02. Februar 2020, 16:02 Uhr

Westerland | Leesa (43) ist Gründerin einer Kita, die US-Amerikanerin lebt in Berlin. Zoff ist 19 Jahre alt, sie absolvierte ein freiwilliges Soziales Jahr in einem Kinderprojekt in Kapstadt und die 87-jährige Marle ist aktive Tennisspielerin und ehemalige Flakhelferin. So unterschiedlich die Biografien dieser Frauen sind, so sehr ähneln sie sich darin, dass sie auf verschiedene Weise Opfer von Gewalt wurden. Eine besondere Ausstellung „Die Hälfte des Himmels“ zeigt Fotos sowie Audio-Interviews mit 55 Frauen und nähert sich damit auf besondere Weise dem Thema Frauen und Gewalt.

Ab dem 2. März ist sie in der Sylter Nord-Ostsee-Sparkasse (Nospa) in Westerland zu sehen. Andrea Dunker, Gleichstellungsbeauftragte der Inselverwaltung Sylt und Patricia Escher, Leiterin der Insel-Klinik Sylt, haben die Bilderschau auf die Insel geholt. „Frauen sind stark und mutig, deswegen haben wir den Weltfrauentag am 8. März mit dieser Ausstellung verknüpft“, sagt Dunker. Ziel der Ausstellung sei es nicht, Opfer zu zeigen, sondern verschiedene Frauen mit ihren unterschiedlichen Ideen und Geschichten vorzustellen. „Obwohl häusliche Gewalt ein schweres Thema ist, ist es gut, es immer wieder öffentlich zu machen, auch auf Sylt“, sagt sie. Zudem schlägt die Ausstellung thematisch einen Bogen zum hausinternen Gewaltschutzkonzept der Insel-Klinik Sylt, in der Menschen zu Mutter-Kind-Kuren sowie Vater-Kind-Kuren vom Festland kommen. „Viele Patienten bringen ihre eigenen Themen mit, darunter auch psychische und physische Gewalt“, sagt Klinikleiterin Patricia Escher.

Um ein Umfeld zu schaffen, das ein wertschätzendes Miteinander fördert, und Gewalt vorzubeugen, gibt es jetzt einen neuen, strikten Verhaltenskodex, der sowohl für Mitarbeiter als auch für Gäste gelte. „Jede Form der Gewalt in unserem Haus wird protokolliert“, sagt Escher. In der Klinik könne sie den meist erschöpften Frauen und ihren Kindern den nötigen Schutzraum geben und dann in die Wege leiten, dass möglicherweise bedrohte oder hilfesuchende Frauen auch an ihrem Heimatort betreut werden. Sie erlebe in der Klinik Patientinnen, die von ihren Männern teilweise brutal misshandelt wurden.

„Frauen und Gewalt ist leider immer noch ein aktuelles Thema. Diese Ausstellung macht Mut und zeigt, wie Frauen sich aus der Opferrolle befreien“, sagt Anja Ehlers, Regionaldirektorin der Nospa auf Sylt. Die Räume der Filiale böten einen idealen Platz für die rund 35 mal 35 Zentimeter großen Bilder. Hinzu komme, dass Besucher in einem recht anonymen Rahmen schauen und hören können.

Die Ausstellung wandert seit rund zehn Jahren an viele verschiedene Orte in Deutschland. Unter anderem waren die Bilder in großen Städten wie Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart zu sehen, aber auch in kleineren Orten wie im vergangenen Jahr in Niebüll. Dort waren die beiden Sylter Initiatorinnen auf die Ausstellung aufmerksam geworden.

Kuratorin Annette Schiffmann hat zahlreichen Frauen verschiedener Nationalitäten, die auf unterschiedliche Weise mit Gewalt in Berührung gekommen sind, aber teilweise auch nie welche erfahren haben, dieselben Fragen gestellt. Darunter „Worauf bist du in deinem Leben stolz?“; „Bist du jemals mit Gewalt oder sexueller Gewalt in Berührung gekommen?“ oder „Die gute Fee erfüllt dir drei Wünsche – was muss sie tun, damit unsere Kinder, die Mädchen und die Jungen, ohne Angst und in Würde groß werden können?“ Die Antworten von 55 Frauen auf diese und weitere Fragen können Interessierte ab März in Westerland hören.





Feierliche Eröffnung der Ausstellung „Die Hälfte des Himmels“ am Montag, 2. März, um 18 Uhr, in der Nospa-Regionaldirektion, Maybachstraße 2, 25980 Westerland. Die Bilder und Interviews sind vom 2. bis 14. März in der Nospa zu sehen und zu hören. Öffnungszeiten ab März: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr; Montag, Dienstag, Freitag außerdem 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Infos zur Ausstellung von Annette Schiffmann unter www.haelfte-des-himmels.de