Frau auf Sylt gefunden : 52-jährige Vermisste mit Hund wieder da

Die Frau aus Tinnum war am Freitagnachmittag zunächst verschwunden.

von Lea Sarah Pischel

18. Dezember 2020, 19:30 Uhr

Sylt | Die zuvor vermisste 52-jährige Sylterin ist wieder aufgetaucht. Nur rund zehn Minuten nachdem die Regionalleitstelle Nord in Harrislee die Vermisstenmeldung publiziert hatte, war die Vermisste wieder da. Sie war am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr verschwunden. „Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann verständigt bitte die Polizei unter 110", hieß es in der Mitteilung.

Die zuvor Vermisste war vermutlich mit ihrem Hund unterwegs. Nähere Angaben zu den Gründen des Verschwindens, beziehungsweise dem plötzlichen Wiederauftauchen, machten die Beamten nicht.