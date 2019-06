500 neue Wohnungen für Sylter

Bis Mitte 2021 sollen knapp 100 KLM-Wohnungen bezugsfertig sein / Danach folgt der „große Wurf“ in zwei Westerländer Wohnquartieren

von Pierre Boom

28. Juni 2019, 18:37 Uhr

Westerland | Mehr bezahlbarer Dauerwohnraum für Sylter – kaum ein Thema bewegt die Insulaner stärker und sorgt für heftige Diskussionen sowie für große Erwartungen quer durch nahezu alle sozialen Schichten und Altersgruppen.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht dabei der größte Bauherr und Vermieter der Insel, das Kommunale Liegenschafts-Management. Als Eigenbetrieb der Gemeinde Sylt vermietet KLM derzeit rund 1100 Wohnungen, die sich überwiegend innerhalb der Gemeindegrenzen, aber beispielsweise auch im Inselnorden befinden.

Das sind viele, aber lange noch nicht genug, um die eklatanten Wohnraumprobleme auf Sylt zwar nicht endgültig löseen, aber zumindest entschärfen zu können. Deshalb seien aktuell weitere sieben Bauprojekte mit insgesamt fast 500 Wohnungen in unterschiedlichen Vorbereitungsphasen, erläutert KLM-Chef Marcus Kopplin.

Kurz vor der Auftragsvergabe steht der Bauabschnitt 1 in der Alten Bahnhofsstraße in List mit neun Wohnungen, die im September 2020 bezugsfertig sein sollen. In der so genannten Genehmigungsplanung befinden sich drei Tinnumer Projekte, bestehend aus Doppelhaushälften und mit zusammen 36 Wohneinheiten – in Kampende, im Boy-Peter-Eben-Weg sowie auf der gegenüberliegenden „Kirchenwiese“. Einziehen können dort die neuen Bewohner voraussichtlich ab Mai 2012.

In der Westerländer Wohnsiedlung Süd (Breslauer Straße 3 und 5) läuft derzeit laut Marcus Kopplin noch die Vorplanung für den Bauabschnitt 5 mit 42 Geschossmietwohnungen, deren Bezugsfertigkeit allerdings bereits für November 2020 prognostiziert ist. Insgesamt schafft KLM also weitere 87 Wohnungen, vorrangig für Insulaner oder für Mitarbeiter der Daseinsvorsorge, bis Mitte desübernächsten Jahres.

Der nächste, deutlich größere Wurf in Sachen „Kommunaler Wohnraum für Sylter“ steht allerdings erst noch bevor: die Errichtung der Wohnsiedlung Nord auf dem ehemaligen StOV-Gelände am Bahnweg unter Einbeziehung des Areals mit den sogenannten Schlichtwohungen im Hugo-Köcke-Weg sowie die komplette Neuausrichtung der Wohnsiedlung Ost (Westhedig/Kjerstraße).

In der Wohnsiedlung Nord sollen 250 Wohnungen entstehen, in der Wohnsiedlung Ost weitere 150 – allerdings sei es derzeit noch viel zu früh, einen Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit zu nennen, so KLM-Chef Kopplin. Für das an wichtigen Durchgangsstraßen gelegene StOV-Areal wurde zunächst ein Verkehrsanbindungs- und -lenkungskonzept erstellt, über das gegenwärtig in den politischen Gremien beraten und beschlossen wird – als nächstes im Ortsbeirat Westerland. Für die Wohnsiedlung Ost wurde von der Politik gerade die künftige „Zielgruppenausrichtung“ beschlossen.

Der Schwerpunkt der Wohnungsgrößen dort soll gemäß der zu erwartenden demographischen Entwicklungen überwiegend auf Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen liegen. Zielgruppen sind vorrangig Ein- und Zweipersonenhaushalte, die „durch einen gezielten Verzicht die Nutzung alternativer oder öffentlicher Verkehrsmittel kostenreduziert in Anspruch nehmen und umweltschonend wohnen möchten“.