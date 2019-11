50 000 Ziegel für Simbabwe

Die Sylterin Magdalene Nickel hat ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen / Über ihre Arbeit berichtete sie kürzlich in Westerland

11. November 2019, 17:15 Uhr

Westerland | Gebannt hörten etwa 50 Interessierte eine Stunde lang im Gemeindehaus von St. Christophorus den Worten von Magdalene Nickel zu. Die 21-jährige Sylterin berichtete von dem Schulprojekt im Norden Simbabwes, das sie zusammen mit Ehrenamtlichen und Dorfbewohnern ins Leben gerufen hat: Eine Primary-School für Vorschüler und Schüler bis zur zweiten Klasse wurde gegründet und aufgebaut. Mittlerweile können 150 Kinder in der Nähe ihrer Heimatdörfer zur Schule gehen. „Kurze Beine, kurze Wege“ soll auch hier gelten. Trotz Schulpflicht waren die Kinder früher oft gar nicht in der Lage, die Schulen zu erreichen.

Besonders wichtig ist Washington Chirume, dem ehrenamtlichen Projektkoordinator in Simbabwe, und Magdalene Nickel, dass die Bevölkerung das Vorhaben als ihr eigenes ansieht. So werden die Bauarbeiten von der Dorfbevölkerung ausgeführt und ein ehrenamtlicher Schulvorstand kümmert sich neben den vier Lehrern um den täglichen Schulbetrieb. „Nachhaltig wird sich die Schule nur entwickeln, wenn wir nicht unsere deutschen Maßstäbe anlegen, sondern die betroffenen Menschen entscheiden lassen“, beschreibt sie den gemeinsamen Ansatz.

50 000 Ziegel wurden bereits in den Dörfern hergestellt und in Schulgebäude, Toiletten und ein Lehrerhaus verbaut. Die weiteren Baumaterialien, Schulmöbel, Tafeln und Bücher konnte Magdalene Nickel mit dem von ihr gegründeten Förderverein Mikana e.V. finanzieren.

Im August war sie zum wiederholten Male in Simbabwe und konnte in Westerland ganz aktuell über die Fortschritte in der Schule und die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in dem auch von Dürre, Wirbelstürmen und Willkür gebeutelten Land berichten

Ihr Vortrag war auch ein Dank an den Weltladen der Gemeinde St. Christophorus: 4 000 Euro konnten an das Projekt gespendet werden. Damit beendeten die ehrenamtlichen Frauen des Weltladens nach 15 Jahren ihre Arbeit. „Einerseits wurde die Helferinnenzahl immer kleiner, andererseits sind aber glücklicherweise in vielen Supermärkten inzwischen Kaffee, Tee und Kakao mit Gepa- und Fairtrade-Zertifikat erhältlich. Wir sind froh, dass wir gleichzeitig zum Ende unseres Projekts einen Anschub für ein junges Projekt leisten können, das im Sinne einer geschwisterlichen Welt arbeitet,“ sagte Barbara Petzel für das Team aus Westerland.

Zum kommenden Weltgebetstag der Frauen, der am 6. März 2020 stattfindet und von einem Team aus Simbabwe vorbereitet wurde, hat die auf Sylt gastgebende evangelische Kirchengemeinde St. Severin Washington Chirume eingeladen.

Informationen unter mikana-info.org