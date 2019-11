Digitalpakt 2019 : 463 481,46 Euro für Sylter Schulträger

Fast eine halbe Million Euro bekommen Sylter Schulen, um in digitale Infrastruktur zu investieren.

02. November 2019, 09:41 Uhr

Westerland | Stabiles Wlan und Whiteboards statt Kreidetafel? An Sylter Schulen könnte das bald normaler Unterrichtsalltag sein. Insgesamt 463 481,46 Euro aus dem Digitalpakt des Bundes bekommen die drei Schulträger Gemeinde Sylt, Schulverband Norddörfer sowie der Schulverband Sylt, um ihren Unterricht moderner zu gestalten. Die Finanzspritze ist in erster Linie für den Aufbau und die Erweiterung digitaler Infrastruktur vorgesehen. Die Förderquoten der Schulen waren zuvor vom Land Schleswig-Holstein festgelegt worden. Der Pakt läuft bis Ende 2024.

„Die Förderrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein für den Digitalpakt Schule liegen vor, so dass nunmehr die Antragstellung der Schulträger erfolgen kann“, sagt Frauke Wehrhahn vom Amt für Inneres und Bildung. Als Leiterin der Abteilung für Schule, Jugend, Kultur und Sport koordiniert sie die Digitalpakt-Belange auf der Insel. Im nächsten Schritt werden die Schulträger ihre pädagogisch-technischen Medienkonzepte und das Fortbildungskonzept für die Lehrkräfte der jeweiligen Schule dem Land zur Prüfung vorlegen. Zuvor hatte es an den Schulen eine Bestandsaufnahme gegeben, deren Ergebnisse dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) mitgeteilt worden sind.

Was am drängendsten ist und zuerst angeschafft wird beziehungsweise angegangen werden muss, steht demnach noch nicht fest, sagt Bürgermeister Nikolas Häckel, der auch Vorsitzender des Schulverbands der Gemeinde Sylt ist. „Die Konzepte und Bedarfe müssen die jeweiligen Schulen mit ihrer Expertise erarbeiten.“

Auch welche Sylter Schule welche Summe bekommt, müsse noch ermittelt werden und „hängt in der Tat von den jeweiligen Ausgangslagen, Rahmenbedingungen, Konzepten und Bedarfen ab“, sagt Häckel.

Die Gemeinde Sylt mit den Grundschulen St. Nicolai und ihrem Standort am Nordkamp sowie die Boy-Lornsen-Schule bekommen 138 411,57 Euro. Der Schulverband Norddörfer (Grundschule Norddörfer) bekommt 45 000 Euro und 280 069,89 Euro gehen an den Schulverband Sylt, beziehungsweise das Schulzentrum Sylt.

Letzteres erprobt schon seit einiger Zeit, wie es ist, mit Hilfe digitaler Medien zu unterrichten. „Wir haben seit längerem Ipad-Klassen“, sagt die Schulleiterin des Schulzentrums, Gonde Detlefsen. Die Lehrer würden regelmäßig geschult, um die Technik auch sinnvoll einsetzen zu können.

Bei der Nutzung der Digitalpakt-Gelder hat auch die Anschaffung digitaler Präsentationstechnik wie Whiteboards als Tafel-Ersatz Priorität. Zudem können aus dem Pakt etwa Lizenzen für Lernsoftware bezahlt werden oder die Einrichtung von Schul-Clouds. Das sind elektronische Plattformen, über die Lehrer, Schüler und Eltern kommunizieren.

„Generell ist es praktisch, man kann gut recherchieren damit. Es ist ein großes Privileg, dass wir so arbeiten dürfen“, sagt Claas Fricke, der seit anderthalb Jahren Schüler einer Ipad-Klasse am Schulzentrum ist. Diese neue Unterrichtsform sei zukunftsfähig.

Es gäbe allerdings auch negative Auswirkungen der elektronischen Geräte, die „deutlich zu spüren sind, weil man zum Beispiel bei der Handschrift und Rechtschreibung Nachteile hat“, sagt der Schüler. Hinzu kämen körperliche Auswirkungen, wie Augenschmerzen nach einem Acht-Stunden-Tag oder Nackenschmerzen durch das nach vorne gebeugte Sitzen.

Wie die 142 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Digitalpakt Schule von 2019 bis 2024 in Schleswig-Holstein verteilt werden, steht seit Ende September fest. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte es damals öffentlich bekannt gegeben. Zuvor hatte der Bund die dafür nötige Richtlinie genehmigt. Weil auf der Insel vom 26. September bis 18. Oktober Herbstferien waren, wurde die entsprechende Verteilung auf die insularen Schulen erst jetzt bekannt.

Als Kernfrage galt zuletzt, ob vor allem Schulen profitieren sollen, die bisher kaum etwas für die Digitalisierung unternommen haben oder ob alle gleichmäßig bedacht werden. Laut Ministerium ist dies den Kommunen innerhalb ihres jeweiligen Beritts selbst überlassen.