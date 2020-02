45 Wochen mit - sieben Wochen ohne

Nun soll hier im im Land zwischen den Meeren auch noch das Rauchen verboten werden. Schon ewig in Kindergärten, Schulen und allen anderen öffentlichen Gebäuden, dann in Autos, wenn schwangere Kinder (...oder so ähnlich) mitfahren und jetzt – endlich – auf Kinderspielplätzen. Wenn wir dort in Zukunft nur noch gebrauchte Drogen-Spritzbestecke, Kondome und leere Kornflaschen finden, können wir davon ausgehen, dass wenigstens das Rauchverbot eingehalten wird.

Allerdings müssen wir in Kauf nehmen, dass mit der Verschärfung des Rauchverbots auch die alte friesische Kultur des Biikebrennens verschwindet. War es doch bisher üblich, dass die Sylter Konfirmanden in den Nächten vor Biike die Holzhaufen bewachten und dabei – geduldet – die ersten Zigaretten ihres Lebens pafften. Das geht dann ja nicht mehr, keiner wird zukünftig Lust haben, die Nächte ohne Qualmen und Husten zu durchwachen.

Und was auf Sylt mit unbewachten Biiken passiert, das wissen wir ja alle.

Jetzt ist Fastenzeit. Sieben Wochen ohne. Kein Problem: Alkohol, Fleisch, Schokolade, Netflix, weg damit! Ein bisschen Selbstdisziplin und der Sieg über uns selbst ist unser!

(Überhaupt: Essen wird sowieso total überschätzt – der Mensch kommt 30 Tage ohne feste Nahrung aus, wenn er denn genug zu trinken hat.)

Auch die Smartphone-Sucht kann so überwunden werden. Denn jetzt gibt es eine Box, da kommt das Teufelsgerät rein und dann wird ein Verschluss-System aktiviert, möglich ist das von einer Stunde bis zu zehn Tage.

Ich sach’ mal so: Nach zwei bis drei Tagen quält das schon, wenn man da nicht rankommt. Gut, man könnte – wenn‘s gar nicht mehr geht – den Schlüsseldienst anrufen – wenn man denn ans Handy rankäme...

Rechtzeitig zum Aschermittwoch klärt die Süddeutsche Zeitung ihre Leser darüber auf, dass Kater-Kopfschmerz eine simple Ursache hat: Es ist der „enorme Flüssigkeitsverlust, entstanden durch das Trinken“, vulgo Saufen. Somit lautet eine Anti-Kater-Empfehlung: Wassertrinken, am besten so viel „wie eine Avocado-Farm“.

Um wieder runter zu kommen, trinken die Russen Gurkenwasser, die Isländer kochen „einen enthaarten Schafskopf in Salzwasser“ und die Ösis schlürfen ein „Konterbier“, was sie einen „Reparaturseidl“ nennen.

Der Soziologe Sacha Szaba nennt den Vollrausch „einen transzendenten Moment der immerwährenden Gegenwart“. Und: Der schmerzende Körper wird zur „Erlebnisinstanz“. Zusammenfassend kann man also sagen: „Gemeinschaft entsteht beim gemeinsamen Trinken, Freundschaft beim gemeinsamen Kotzen...“.