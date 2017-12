Volles Gotteshaus auf Sylt : 400 Kinder singen in St. Nicolai

vergrößern 1 von 1 Foto: Fotos: Julia Nieß 1 von 1

von Julia Nieß

erstellt am 09.Dez.2017 | 05:05 Uhr

„Glooooooooooooooria in excelsis deo“ tönte es gestern Vormittag laut und fröhlich aus knapp 400 Kinderkehlen durch Westerlands Stadtkirche St. Nicolai. Christian Bechmann, der neue Kantor der Westerländer Kirchengemeinde, hatte die Sylter Grundschüler zu einer ganz besonderen Veranstaltung geladen, bei der das gemeinsame Singen von Advents- und Weihnachtsliedern im Vordergrund stand. Und wenn 400 Kinder „Maria durch ein Dornwald ging“ singen, dann geht das richtig ans Herz.

Kurz zuvor war in der Kirche noch alles ruhig und Christian Bechmann ging gemeinsam mit Querflötistin Christiane Brüchmann die Lieder durch, die sie begleiten wollten. „Die Kinder sollen heute das Erlebnis haben, gemeinsam mit vielen anderen Kindern zu singen, denn das ist etwas ganz tolles“, so der Kantor. „Miteinander singen erfreut einfach das Herz, diese Erfahrung habe ich schon oft machen dürfen. Außerdem schafft man ein besonderes Gemeinschaftsgefühl.“

Um 10.20 Uhr füllte sich der Kirchraum nach und nach mit den vielen Grundschülern der Boy-Lornsen-Schule, der Norddörfer Schule, der Schule St. Nicolai und der Schule St. Nicolai mit Standort am Nordkamp. Auf den Emporen hatten auch einige Eltern Platz genommen, die stolz das Ereignis beobachteten und etliche Fotos schossen.

Das erste Lied des Sing-Spektakels hatte Kirchenmusiker Bechmann selbst geschrieben und alle Kinder sangen – oder besser schmetterten – gemeinsam: „Wer ist alles mit dabei, beim Singen in St. Nicolai?!“ Auch Pastor Christoph Bornemann war eingebunden, erzählte den Kindern kurze Geschichten und begleitete sie bei drei Liedern auf der Gitarre.

Nach 45 Minuten war der besondere Musikunterricht in der Kirche wieder vorbei und Christian Bechmann verabschiedete an der Tür die Kinder persönlich. „Viele sagten mir, dass es ihnen großen Spaß gemacht hat“, freute er sich im Anschluss.

Für den Kirchenmusiker bildete der Vormittag den Schlusspunkt eines längeren Projektes: „Die Schulen haben schon nach den Herbstferien Hefte mit 20 Liedern bekommen,die ich zusammengestellt und lizenziert habe“, erzählt er. Danach sei er in jede Schule gegangen, habe den Kindern die Lieder vorgestellt und sie mit ihnen geübt. Bei den Kosten für den Hefte-Druck hätten ihn die Gemeinde Sylt, der Förderkreis der Westerländer Kirchengemeinde und die Kirchengemeinde selbst unterstützt. Zum Abschluss durfte jedes Kind sein Liederheft behalten. „Nächsten Jahr muss ich also wieder sammeln, um neue Hefte zu produzieren“, erwähnt Bechmann mit einem Augenzwinkern, „denn ich möchte das gerne zu einer regelmäßigen Veranstaltung machen.“ Die Schulen hätten ihr Interesse bereits bekundet und so könnte es für das Sing-Spektakel bald schon heißen: Alle Jahre wieder.