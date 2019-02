Nach 40 Jahren beim Insel Sylt Tourismus-Service geht Karen Eckert in den Ruhestand / So machen Anekdote aus ihrem Berufsleben bleibt unvergessen

von shz.de

27. Februar 2019, 14:44 Uhr

Für die meisten Sylter beginnt am morgigen Freitag lediglich ein neuer Monat. Für Karen Eckert hingegen gleich ein neuer Lebensabschnitt: Nach 40-jähriger Tätigkeit für den Insel Sylt Tourismus-Service geht die gute Seele der Veranstaltungsabteilung in den Ruhestand – auch, wenn man ihr das noch gar nicht so recht ansieht.

Es ist indes ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge – und tatsächlich glänzen ihre Augen am letzten Arbeitstag verdächtig feucht. „Es fällt mir schwer“, gibt die langjährige Mitarbeiterin zu und atmet tief durch. „Ich werde das tolle Team und die abwechslungsreiche Arbeit vermissen. Ich bin mit diesem Betrieb eben eng verbunden und es ist so, als verlöre man ein Stück Familie.“



Gesellige Feier zum Abschied





Die Brücke zum Ruhestand beschreitet Karen Eckert heute mit treuen Weggefährten bei einer geselligen Feier mit Weggefährten, bei der sicherlich nochmals so manche Episode der beruflichen Vergangenheit aufleben wird.

Man könnte sagen, dass der berufliche Werdegang der agilen, sympathischen Frau in die Wiege gelegt wurde: Ältere Sylter kennen noch ihren Vater Hans Eckert, vormaliger Kurdirektor von Kampen. Doch nach der Schulzeit absolvierte Karen Eckert erstmal eine Lehre in der Westerländer Drogerie Kühl und arbeitete danach als Drogistin in Wenningstedt.

1978 dann nahm sie erste Tuchfühlung mit der damaligen Kurverwaltung Westerland auf, jobbte bei Veranstaltungen als Hostess an der Abendkasse, am Einlass und übernahm weitere Tätigkeiten. „Das bedeutete häufig, abends und an Wochenenden zu arbeiten. Aber das machte mir nicht viel aus.“

Karen Eckert machte ihren Job gut und wurde 1980 fest in der Veranstaltungs- und Werbeabteilung angestellt. Die war seinerzeit noch in einer Baracke neben dem damaligen Aquarium untergebracht und verlangte von dem Team viel Handarbeit. „Mein Gott“, lacht Karen Eckert, „da haben wir noch jede einzelne Eintrittskarte mit einer Nummer gestempelt und die Gastgeberverzeichnisse anhand von Karteikarten verschickt.“

Und doch war es eine gute, elementare Schule für die Neue im Team: „Mein Abteilungsleiter, Herr Augustin, war mein Mentor, und Dorothee Jensen brachte mir die Grundlagen der Werbung bei.“ Es galt die 40-Stunden-Woche, doch darauf achtete niemand: „Wir haben alle viele mehr gearbeitet, ohne Überstunden aufzuschreiben, weil die Arbeit einfach viel Freude machte.“

Nicht nur die Arbeitsabläufe, auch die Veranstaltungen waren damals ganz andere. „Misswahlen, Tanzturniere, Silvesterbälle standen damals auf dem Programm.“ Unvergessen sind für die frischgebackene Ruheständlerin einige persönliche Highlights geblieben – etwa das Jazzfestival des Jahres 1978, das Weltstars wie Lionel Hampton oder Count Basie in die Musikmuschel brachte. Aber auch die Konzerte von „Karat“ („eine sehr sympathische Band“) und der „Kelly Family“ („sehr bescheiden – damals kannte sie kaum einer“) sind in guter Erinnerung geblieben.

Unvergessen bleibt auch manche Anekdote. Um dem Wunsch der Veranstalter nachzukommen, bei einem Fest ein Luxusauto zu präsentieren, wurde kurzerhand die ganze Fensterfront des damaligen Kursaal-Foyers herausgenommen und nachts dann wieder eingesetzt.

Erfrischend war die Begegnung mit dem bekannten Pianisten Justus Frantz: Nach dessen Konzert beschloss man in fröhlicher Runde, am nächsten Morgen ganz früh gemeinsam baden zu gehen und dann am Strand zu picknicken. Auch ein anderes Gastspiel blieb haften. Es war ein bekannter Schlagersänger, der vor seinem Auftritt zu viel Alkohol genossen hatte, beim Singen lallte und dann auch noch durch einen Fehltritt von der Bühne fiel – um danach unbeirrt weiter zu singen.



Lieber die zweite Geige spielen





Im Laufe der Arbeitsjahre avancierte Karen Eckert schließlich zur stellvertretenden Veranstaltungsleiterin. Zwei Mal wurde ihr später der Leitungsposten angeboten, doch sie lehnte dankend ab: „Ich kann gut organisieren und rasch entscheiden. Ich wollte nie Routine und habe gerne neue Wege beschritten. Aber ich habe immer lieber die zweite Geige gespielt und zugearbeitet.“ Nun also wartet auf Karen Eckert viel Freizeit, doch die kann sie problemlos ausfüllen: Mit dem Hund spazieren gehen, sich vielleicht noch ein neues Pferd zulegen, den Garten pflegen und viel raus in die Natur – „Hauptsache, ich bin in Bewegung, denn das ist mein Naturell“. Von der Zukunft erhofft sich die Sylterin, „weiterhin ein glückliches Leben zu führen und auf meiner Heimatinsel immer noch etwas Neues zu entdecken“. Und wenn tatsächlich mal Zeit übrig sein sollte – dann, ja dann könnte Karen Eckert doch mal eine Veranstaltung in Westerland besuchen. So ganz privat.