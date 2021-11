Geimpft, getestet oder genesen : 3G in Marschbahn und IC: Was Reisende nach Sylt jetzt wissen müssen

Nur noch geimpft, getestet oder genesen Bahnfahren. Die Deutsche Bahn will ab Mitte der Woche neue Maßnahmen im Kampf gegen Corona umsetzen. Wie das in der Praxis funktionieren soll und was Sylt-Reisende beachten müssen.

Sylt | Wer ab Mittwoch, 24. November, mit der Deutschen Bahn (DB) fahren möchte, muss entweder geimpft, getestet oder genesen sein. Dies kündigte die DB am Dienstag an. Die 3G-Regel in den Zügen ist eine weitere Maßnahmen im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen sein. Diese wurden von der Bundesregierung im neuen Infektionsschutzgesetz vergangene Woche...

